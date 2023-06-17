Мир 17 июня 2023, 10:21 Американский разведчик спрогнозировал, что будет после неизбежного поражения ВСУ Разведчик США Риттер: после разгрома ВСУ украинских военных заменят польские Официальный сайт президента Украины

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В случае полного поражения Вооруженных сил Украины их место может занять польская армия. Такое предположение в интервью изданию Myśl Polska высказал американский экс-разведчик Скотт Риттер.

По его словам, украинскую армию полностью уничтожат. Риттер высказал уверенность, что это неизбежно. Вот тогда в конфликт окажутся втянуты поляки. Бывший разведчик высказал мнение, что Польша проиграет и для нее это станет «катастрофой».

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Риттер указал, что Польша и прибалтийские соседи должны решать, вступать ли в «опасную схватку», в ходе которой они могут потерять свою независимость. При этом он выразил уверенность, что НАТО придется искать возможность создать гарантии для Украины «вне альянсовых структур».

Польское Минобороны ранее открестилось от своих наемников на Украине. Действия польских наемников, задействованных в украинском конфликте, не следует ассоциировать с министерством обороны республики или официальными властями страны, подчеркнули в ведомстве.