20 апреля 2023, 03:59
Американский разведчик разозлился после вопроса о ядерном ударе России по Украине
Экс-разведчик США Риттер: России не требуется ядерное оружие для победы над ВСУ
Россия не будет применять ядерное оружие на Украине, это не требуется для победы над ВСУ. Российская армия способна подавить противника обычным вооружением, заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американского военного разозлил вопрос, сможет ли Россия отреагировать иначе, кроме как ядерным ударом в случае полной мобилизации на Украине.
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«Россия не будет применять ядерное оружие. Я не понимаю, почему люди никак не могут этого понять», — заявил Риттер.
Командование ВСУ не сможет увеличить численность армии из-за нехватки ресурса для оснащения солдат. Риттер считает, что у Украины не осталось средств, поэтому слова о наращивании сил звучат абсурдно.
Замминистра обороны Украины заявила, что ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях фронта в Донбассе: Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Артемовском. Активные штурмовые действия предпринимаются в Артемовске.
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