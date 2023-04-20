Мир 20 апреля 2023, 03:59 Американский разведчик разозлился после вопроса о ядерном ударе России по Украине Экс-разведчик США Риттер: России не требуется ядерное оружие для победы над ВСУ YouTube

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Россия не будет применять ядерное оружие на Украине, это не требуется для победы над ВСУ. Российская армия способна подавить противника обычным вооружением, заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Американского военного разозлил вопрос, сможет ли Россия отреагировать иначе, кроме как ядерным ударом в случае полной мобилизации на Украине.

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«Россия не будет применять ядерное оружие. Я не понимаю, почему люди никак не могут этого понять», — заявил Риттер.

Командование ВСУ не сможет увеличить численность армии из-за нехватки ресурса для оснащения солдат. Риттер считает, что у Украины не осталось средств, поэтому слова о наращивании сил звучат абсурдно.

Замминистра обороны Украины заявила, что ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях фронта в Донбассе: Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Артемовском. Активные штурмовые действия предпринимаются в Артемовске.