Мир 24 января 2023, 05:32 Американский разведчик рассказал, за что мир должен благодарить Путина Разведчик из США Риттер: мир должен благодарить Путина за адекватный ответ на провокации РИА «Новости»

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Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада, заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Finian Cunningham.

Россия взвешенно реагирует на действия США и их партнеров. Если на ее месте была бы Америка, она бы уже начала «бомбить транспортные хабы Германии и Польши», уверен Риттер.

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Но Западу не видать своей победы над Россией, поскольку там действуют крайне безответственно. В конфликте на Украине Киев «предоставляет кровь», а военно-политический блок НАТО — вооружение.

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Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны России, западные страны не меняют свою политику. До сих пор они следуют русофобской линии.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что России противостоит практически весь коллективный Запад. Таких интенсивных боевых действий в современной истории страны еще не было.