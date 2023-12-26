Мир 26 декабря 2023, 10:53 Американский разведчик рассказал о раскрытой сети агентов ЦРУ в Китае WSJ: США не смогли разузнать планы Китая из-за раскрытой сети агентов ЦРУ CIA/via Globallookpress.com

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Китайская разведка смогла раскрыть агентурную сеть Центрального разведывательного управления США в КНР. Об этом газете The Wall Street Journal рассказал американский разведчик.

Источник издания отметил, что раскрытие агентурной сети повлекло за собой ряд последствий. По его словам, США не смогли ничего узнать о планах председателя КНР Си Цзиньпина по ключевым вопросам безопасности, в том числе по Тайваню.

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«Мы вообще не имеем никакого реального представления о планах и намерениях руководства Китая», — указал американский разведчик.

Он добавил, что всего в Китае с 2010 по 2012 год китайская сторона разоблачила около 20 американских агентов. Сотрудник ЦРУ также сообщил, что США ставят китайский вопрос выше, чем конфликт на Ближнем Востоке или ситуацию на Украине, поэтому власти стремятся любым способом собрать информацию о планах руководства КНР.

Ранее американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет страны. Согласно документу, на противостояние с Китаем США выделят 11,5 миллиарда долларов.