Мир 05 декабря 2022, 09:42 Американский разведчик рассказал о плане Польши аннексировать часть Украины Judging Freedom: экс-офицер США Риттер сообщил о планах Польши оккупировать часть Украины Defense.gov

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Власти Польши отправляют военнослужащих в зону украинского конфликта, чтобы подготовить их к дальнейшей оккупации западной части Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал офицер разведки американской армии в отставке Скотт Риттер.

«Польша явно заинтересована в возвращении части земель, которые принадлежали ей еще в 1939 году», — сообщил он.

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Риттер отметил, что у польских военных отсутствует практический боевой опыт, поэтому участие наемников в украинском конфликте связано с необходимостью обучения.

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«На Украине уже находятся десятки тысяч польских солдат. В нужное время им даже не придется переходить границу. В том, что их отправят на запад Украины, сомнений нет», — добавил военный в отставке.

Ранее о притязаниях Польши на западные земли Украины также сообщал руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, польский президент Анджей Дуда уже отдал поручение подготовить юридическое обоснование аннексии части соседнего государства.