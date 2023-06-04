Мир 04 июня 2023, 23:36 Американский разведчик рассказал, что на самом деле произошло с Залужным Экс-разведчик США Риттер заявил о получении тяжелого ранения Залужным под Херсоном YouTube

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Главком украинской армии Валерий Залужный получил серьезное ранение во время ракетного удара под Херсоном. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

«Он жив, но он тяжело ранен», — заявил офицер.

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По его словам, ВКС России по всей территории Украины ликвидировали много сотрудников украинской разведки, которые работали с американцами и британцами.

Ранее экс-аналитик ЦРУ США Реймонд Макговерн обвинил украинского президента Владимира Зеленского в попытке скрыть ранение главкома ВСУ.

По его словам, лидер страны постоянно обещает контрнаступление войск Украины, однако оно всегда откладывается на потом. Вероятно, дело в тяжелом состоянии здоровья Залужного, но сам лидер киевского режима Владимир Зеленский умалчивает об этом.

Макговерн выразил уверенность, что президент только делает вид, что начнет наступать, потому что ему нужны новые вооружения от западных стран.