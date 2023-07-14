Мир 14 июля 2023, 18:29 Американский разведчик рассказал, чем закончится украинский конфликт Экс-разведчик США Риттер: Зеленский не сможет пережить конфликт с Россией РИА «Новости»

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Украинский конфликт может закончиться только ликвидацией правительства президента Владимира Зеленского и его собственной гибелью. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia.

«Он (Владимир Зеленский — прим. ред.) не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашел. Единственное, что он может теперь сделать — это погибнуть», — сказал Риттер.

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Бывший американский разведчик заверил, что президент Украины упустил все возможности для завершения конфликта миром. Тем самым Зеленский предрешил свою судьбу, так как Россия не позволит киевскому режиму существовать после всего случившегося, подчеркнул Риттер. Он добавил, что для самого украинского лидера это тревожный звоночек, о котором он, вероятнее всего, знает.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы Вооруженных силы Украины разозлились на Зеленского из-за того, что он ставит перед ними невыполнимые задачи. По его словам, боевики ВСУ уже не хотят выходить на поле боя и массово дезертируют.