08 июля 2023, 18:11
Американский разведчик раскрыл причину передачи Украине кассетных снарядов
Экс-разведчик Риттер: США дадут Украине кассетные снаряды, потому что не осталось других
США поставят Украине кассетные снаряды, потому что у них больше не осталось стандартных 155-миллиметровых боеприпасов. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший офицер разведки ВМС США Скотт Риттер.
«Если вы вслушаетесь в заявление Байдена, то поймете следующее. Основная причина поставок этих снарядов в том, что других артиллерийских боеприпасов уже не осталось», — отметил он.
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Бывший разведчик объяснил, что кассетные снаряды не применяют в американской армии уже с 2016 года, потому что их нашли «несовместимыми с моральными стандартами США».
«С тех пор мы их не использовали, но снаряды лежали на складах. И это единственные оставшиеся боеприпасы. Эти системы не получали обслуживание долгие годы, поэтому заявление о низком коэффициенте неразорвавшихся снарядов является абсурдным», — добавил Риттер.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что поставки ВСУ кассетных боеприпасов не изменят ход проведения специальной операции.
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