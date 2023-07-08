Мир 08 июля 2023, 18:11 Американский разведчик раскрыл причину передачи Украине кассетных снарядов Экс-разведчик Риттер: США дадут Украине кассетные снаряды, потому что не осталось других U.S. Department of Defense

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США поставят Украине кассетные снаряды, потому что у них больше не осталось стандартных 155-миллиметровых боеприпасов. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший офицер разведки ВМС США Скотт Риттер.

«Если вы вслушаетесь в заявление Байдена, то поймете следующее. Основная причина поставок этих снарядов в том, что других артиллерийских боеприпасов уже не осталось», — отметил он.

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Бывший разведчик объяснил, что кассетные снаряды не применяют в американской армии уже с 2016 года, потому что их нашли «несовместимыми с моральными стандартами США».

«С тех пор мы их не использовали, но снаряды лежали на складах. И это единственные оставшиеся боеприпасы. Эти системы не получали обслуживание долгие годы, поэтому заявление о низком коэффициенте неразорвавшихся снарядов является абсурдным», — добавил Риттер.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что поставки ВСУ кассетных боеприпасов не изменят ход проведения специальной операции.