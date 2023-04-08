Мир 08 апреля 2023, 03:38 Американский разведчик призвал наемников поскорее уезжать с Украины Экс-разведчик США Риттер призвал западных наемников уезжать с Украины Викимедиа

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Иностранным наемникам следует как можно скорее покинуть Украину. С таким призывом выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью каналу Judging Freedom на YouTube. Он заявил, что шансы погибнуть в этом конфликте велики, а шансы одержать победу — напротив — малы.

«Пора возвращаться домой. Иначе вы погибните. Говорю прямо: умрут и многие наши соотечественники, и иностранцы. Ситуация для всех вас становится только хуже, поэтому возвращайтесь. Вам не выиграть этот конфликт», — сказал он.

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Он отметил, что западные политики делают большую ошибку, думая, что Россия бездействует. В реальности ситуация такова, что со стороны ВСУ видны большие человеческие потери, также Украина теряет огромное количество военной техники, сказал Риттер.

Ранее офицер сделал прогноз по Артемовску. По ему мнению, украинские войска потерпят крупное поражение и «никогда не смогут оправиться». Он призвал простых солдат задуматься о бессмысленности действий своего командования.