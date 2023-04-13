Мир 13 апреля 2023, 19:00 Американский разведчик предупредил об опасности третьей мировой войны Экс-офицер разведки США Риттер: НАТО не позволит Зеленскому начать третью мировую войну РИА «Новости»

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Если США официально объявят о намерении вступить в конфликт на Украине, то это создаст беспрецедентно опасную эскалацию, чреватую последствиями для всего мира. Об этом в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.

«В этом случае Штатам придется целенаправленно атаковать российских военных. А если и НАТО начнет боевые действия, то тут будет дан старт третьей мировой», — сказал он.

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Риттер отметил, что украинский президент Владимир Зеленский пытается максимально затянуть противостояние с Россией, рассчитывая вовлечь в конфликт НАТО.

«В противном случае ВСУ не смогут выстоять даже до конца лета. Но США вряд ли пойдут на такой риск. Потому что официальное объявление НАТО войны России приведет к полному уничтожению человечества», — добавил отставной офицер.

Ранее американские СМИ сообщили, что Украина вместе с Североатлантическим альянсом начала разработку плана по вторжению в Крым.