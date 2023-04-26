Мир 26 апреля 2023, 20:59 Американский разведчик предрек Зеленскому существование только до конца конфликта Экс-офицер США Риттер: Зеленский и его правительство просуществуют до конца конфликта РИА «Новости»

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Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент Украины Зеленский и его правительство просуществуют только до конца конфликта. Все контракты киевского режима с американскими компаниями Россия попросту аннулирует, спрогнозировал военный в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда конфликт закончится. Российское руководство не возьмет на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых больше нет», — сообщил Риттер.

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Комментарий экс-разведчика касался вопроса о том, сохранят ли инвестиционные компании подряды на восстановление Украины после завершения боевых действий. Американский офицер выразил уверенность, что Москва никогда не продаст свои земли подобного рода компаниям.

Ранее Риттер заявил, что России удалось выйти из «смутных времен» 1990-х только благодаря приходу к власти президента Владимира Путина. По его мнению, с сильным лидером страна спаслась и осталась цела после всех потрясений.