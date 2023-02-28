Мир 28 февраля 2023, 23:11 Американский разведчик предрек конец света при попытке развалить Россию Экс-разведчик США Скотт Риттер: попытки нанести поражение России чреваты катастрофой

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Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что попытки развалить Россию и нанести ей поражение грозят катастрофой для самих агрессоров. В эфире YouTube-канала Rebirth of Communism эксперт предостерег, что говорить об этом — значит желать конца света.

«Вы говорите о победе над Россией. <…> За всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена. Люди должны понять, что говорить о поражении России — значит желать конца света», — предупредил военный.

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В связи с этим эксперт обратился к Польше, которая не раз отличалась агрессивными высказываниями в адрес России. Власти страны требуют увеличить поставки оружия Украине для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.

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«Польша, если ты слышишь, ты действительно хочешь умереть? <…> Вы никогда не сможете победить Россию, этого не произойдет», — сказал Риттер.

Военный эксперт уже спрогнозировал капитуляцию ВСУ. По его мнению, она произойдет к октябрю 2023 года. Украина, считает американский разведчик, уже к лету перестанет получать боеприпасы и осенью потерпит поражение.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, несмотря на все заявления Запада. Он заметил, что и Польша постепенно начинает осознавать истинное положение вещей.