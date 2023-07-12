Мир 12 июля 2023, 03:51 Американский разведчик подловил НАТО и США на противоречии Экс-разведчик Риттер: НАТО противоречит своим заявлениям об оборонительной цели альянса РИА «Новости»

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Представители НАТО сделали несколько заявлений, которые противоречат друг другу. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал экс-разведчик США Скотт Риттер. Он посоветовал альянсу пересмотреть слова об исключительно оборонительном характере организации.

Риттер привел два заявления НАТО. Первое гласит, что организация — это оборонительный альянс. Во втором речь идет о присоединении Финляндии, что вынуждает Россию защищать более обширную границу.

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«Зачем России беспокоиться о защите границ от альянса, который исключительно оборонительный по природе?» — задал логичный вопрос военный.

Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. После этого сообщалось, что российские войска укрепили защиту северо-западных границ с воздуха. По словам заместителя главнокомандующего ВКС Андрея Демина, так страна отреагировала на вступление Финляндии в НАТО и планы Швеции последовать за ней.