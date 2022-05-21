Американский разведчик назвал явную ошибку США на Украине

Правительство США направило Украине средства, не имея при этом четкого плана и понимания происходящего. Таким образом была допущена та же ошибка, что и в ситуации с Афганистаном. Такое мнение в колонке для RT привел бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

«Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события», — отметил он.

Военный полагает, что чиновники США имеют ложное представление об Украине как об «отважном и благородном оплоте свободы и демократии». Этот образ резко контрастирует с реальностью, в которой страна является одной из самых коррумпированных в мире, утверждает Риттер.

В субботу, 21 мая, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. В частности, 6,3 миллиарда долларов пойдут на военную помощь, 8,7 миллиардов — на экономическую, в том числе на финансирование государственных служб, и пять миллиардов долларов — на гуманитарную помощь. Еще 900 миллионов направят на поддержку украинских беженцев. В законопроекте выделение средств назвали «чрезвычайным ассигнованием».