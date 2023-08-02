Мир 02 августа 2023, 05:32 Американский разведчик назвал экс-сенатора «идиотом» за слова о России Бывший разведчик США Риттер обозвал экс-сенатора Кинзингера из-за отрицания ядерной угрозы Pxhere

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Бывшего члена палаты представителей Адама Кинзингера обвинили в отрицании существования ядерной угрозы. С критикой мнения Кинзингера выступил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в Twitter.

Кинзингер прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В своем микроблоге американский политик заявил, что «ядерная угроза становится скучной». Также он добавил, что «никто на это не купится».

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«Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь», — прокомментировал высказывания Кинзингера Риттер.

По его словам, «угроза ядерного армагеддона реальна». Решением этой проблемы бывший разведчик морской пехоты США счел контроль вооружений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы климатических изменений. Штаты, по его словам, считают большой проблемой глобальное потепление. При этом Блинкен добавил, что это не означает отсутствие других серьезных вызовов для миропорядка.