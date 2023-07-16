Мир 16 июля 2023, 01:02 Американский разведчик назвал единственный способ решения конфликта НАТО с Россией Экс-разведчик Риттер: НАТО остался только военный способ разрешения конфликта с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что у НАТО остался единственный способ разрешения конфликта с Россией — военный. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала The Geopolitics In Conflict Show.

По мнению эксперта, Россия успешно преодолела экономическое давление Запада.

Реклама

«Сегодня российская экономика мощнее, чем когда-либо в истории, она процветает. Они расправились со всеми санкциями, а это означает, что остался только военный вариант, но Североатлантический альянс не готов к нему», — сказал Риттер.

России удалось истощить оборонно-промышленный комплекс западных стран, считает бывший офицер военной разведки. И они поняли, что ситуация складывается явно не в их пользу. Но США не в состоянии признать правду и продолжают снабжать украинских военных оружием, чтобы далее затянуть конфликт.

Ранее Скотт Риттер предрек, чем закончится украинский конфликт. По его мнению, конец кризиса настанет с ликвидацией правительства президента Владимира Зеленского или его гибелью. Эксперт считает, что украинский лидер уже слишком далеко зашел, чтобы добиваться мира с Россией.