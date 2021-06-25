Американский ракетный эсминец покинул Черное море

Ракетный эсминец Lаbооn ВМС США начал переход из Черного в Средиземное море после завершения патрулирования. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter командования Шестого флота США.

«Laboon начинает южный транзит в Средиземное после завершения морского патрулирования в поддержку союзников и партнеров в Черном море», — заявили военные.

Эсминец Laboon был направлен в Черное море 11 июня. Тогда в командовании флота объяснили, что операции корабля будут направлены на обеспечение безопасности в регионе. Корабль взяли под контроль силы Черноморского флота РФ.

Сенатор Алексей Пушков тогда заявил, что появление эсминца в Черном море в преддверии российско-американского саммита в Женеве было связано с желанием американской администрации дать жесткий сигнал России.

Несколькими днями ранее границу России в акватории Черного моря нарушил британский эсминец Defender. Корабль изменил курс только после того, как российские военные совершили в его сторону предупредительные выстрелы. После этой провокации МИД РФ заявил британскому послу жесткий демарш.