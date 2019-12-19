Американский радиоведущий неудачно пошутил про импичмент Трампа и стрельбу в школе
Ведущий одной из американских радиостанций Чак Бонивелл признался, что предпочел бы освещать стрельбу в школе, нежели импичмент главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, радиоведущий в прямом эфире заявил, что хотел бы, чтобы бесконечный процесс отрешения президента от должности прервала «хорошая стрельба в школе». Соведущему пришлось прервать Бонивелла, которого позднее уволили. Мужчина выразил сожаление, что его слова, сказанные в шутку, были негативно восприняты слушателями.