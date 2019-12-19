Американский радиоведущий неудачно пошутил про импичмент Трампа и стрельбу в школе

По данным издания, радиоведущий в прямом эфире заявил, что хотел бы, чтобы бесконечный процесс отрешения президента от должности прервала «хорошая стрельба в школе». Соведущему пришлось прервать Бонивелла, которого позднее уволили. Мужчина выразил сожаление, что его слова, сказанные в шутку, были негативно восприняты слушателями.