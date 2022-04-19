Американский публицист указал причины гибели США

Госдолг США и вышедшее из-под контроля правительство приведут страну к гибели. Американцев призвали к осторожности и назвали причины высокой инфляции в стране.

Свою позицию озвучил в интервью Newsmax американский публицист и кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) при президенте Трампе Стивен Мур.

«Вышедшее из-под контроля правительство и госдолг США ведут страну к гибели. Нам следует быть осторожными», — предупредил он.

Мур напомнил, что в 1985 году госдолг Соединенных Штатов составлял около одного триллиона долларов. Сейчас речь идет о 30 триллионах: сумма, по словам публициста, никого не пугает. Ранее он консультировал администрацию Трампа по вопросам снижения налогов. Рекордная инфляция в марте 2022 года не вызвала у правительства Байдена должной реакции.

«Если вам интересно, почему сегодня у нас инфляция в 8,5%, то все очень просто. Мы потратили три триллиона, которых у нас не было, заняли их, потратили и напечатали. Это не Путин. Это не Трамп. Это не временно. Это не преходяще. Это результат вышедшего из-под контроля правительства», — подчеркнул Мур.

Специалист заметил, что еще есть возможность все исправить. Но для этого необходимо сократить государственные расходы на 10-15%, увеличить энергоснабжение, а ФРС должна «начать высасывать часть этих денег обратно из экономики, повышая ставки».