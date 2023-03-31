Мир 31 марта 2023, 18:39 Американский производитель ракет HIMARS столкнулся с неожиданной проблемой Defense One: производитель ракет для HIMARS не сможет увеличить их выпуск для поставок ВСУ U.S. Department of Defense

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Производящая ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS американская компания Lockheed Martin пока не в состоянии увеличить объемы производства. Об этом сообщило издание Defense One.

По данным источника, Украина является не единственной, кому требуются подобные ракеты. Производителю необходимо получить больше запчастей и квалифицированной рабочей силы.

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В компании объяснили, что сейчас она работает на полную мощность, производя около десяти тысяч ракет класса GMLRS в год. К 2024 году Lockheed Martin запланировала поставлять на продажу до 14 тысяч ракет, но для этого потребуется увеличение инвестиций и новые производственные мощности.

Камнем преткновение также стал дефицит испытательного оборудования и станков. Кроме того, трудности в найме работников заключается в том, что производственные цеха расположены слишком далеко от населенных пунктов.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у России есть хорошая альтернатива ракетам HIMARS.