Мир 28 ноября 2023, 12:22 Американский производитель испытал улучшенную версию ATACMS ракету Precision Strike Missile Компания Lockheed Martin развернет улучшенную версию ATACMS Defense Ministry/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Нью-Мексико прошли испытания новой ракеты американской компании Lockheed Martin под названием Precision Strike Missile. Системы с их использованием развернут на замену ATACMS, которые передали Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пуски провели на полигоне «Уайт Сэндс» на минимальных дистанциях, хотя в реальных условиях PrSM сможет поражать цель на расстоянии от 60 до 500 километров. Систему обеспечили инерциальной и GPS-системами наведения, защитой от случайной детонации, увеличенной полезной нагрузкой и возможностью разгоняться до скорости, близкой к гиперзвуковой.

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По информации агентства, Lockheed Martin создавала PrSM в качестве улучшенной версии баллистических ракет ATACMS. Их характеристики схожи. Изначально Пентагон заказывал 3986 новейших ракет, но из-за военной помощи Украине пересмотрел планы в сторону увеличения.

Американская армия получит их до конца 2023 года. Ракеты смогут использовать при помощи комплексов HIMARS и MLRS M270. Ими прикроют авиацию, нанося удары по системам ПВО противника.

Вооруженные силы Украины получили ракеты ATACMS, но они не стали их преимуществом на поле боя. «Известия» сообщили, что США передали только 20 боеприпасов и все они без системы GPS.