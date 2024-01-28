Мир 28 января 2024, 00:15 Американский профсоюз пограничников поддержал Техас в конфликте с Белым домом Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с правительством РИА «Новости»

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Правительство США делает все возможное, чтобы помешать охране границы страны. Об этом заявил профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы в беседе с РИА «Новости».

«Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», — заявили в организации.

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Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала небезопасными действия губернатора штата Техас Грега Эббота. По ее словам, это не способствует решению проблемы.

Эббот отмечал, что готов конфликтовать с федеральным правительством США из-за ситуации с демонтажем заграждений около границы. Он объяснил, что в Техасе намерены и дальше возводить новые заградительные постройки. Также губернатор намекнул, что проблему решит экс-лидер Штатов Дональд Трамп, когда снова вступит на должность президента страны.