Мир 17 ноября 2022, 05:15 Американский профессор внес Россию в четверку великих держав-основателей нового миропорядка Профессор Лэтэм: Россия формирует будущий миропорядок вместе с Китаем, Индией и США РИА «Новости»

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Россия станет одной из держав-основателей нового миропорядка, заявил профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для издания The Hill. Управляющие мировой экономикой институты шатаются под тяжестью финансовых кризисов, отметил эксперт.

После окончания Второй мировой войны установились правила гегемонии Соединенных Штатов, однако сейчас ситуация резко изменилась, считает профессор. Он уточнил, что сейчас институты, которые управляют мировой экономикой, шатаются от повторяющихся финансовых кризисов. Под угрозой оказались даже НАТО и ЕС — они «испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части»

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Профессор отметил, что предстоит долгий процесс выстраивания нового баланса, в котором будут учтены интересы всех стран, а не только США.

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«Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов», — подчеркнул Лэтэм.

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