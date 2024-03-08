Мир 08 марта 2024, 04:18 Американский профессор рассказал про новые препятствия для выделения помощи Украине Профессор Бэнсель: выдвижение Трампа негативно повлияет на выделение помощи ВСУ Pixabay

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Успех бывшего президента США Дональда Трампа во время «супервторника» затруднит процесс согласования помощи Украине в американском конгрессе. Об этом заявил профессор Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсель в беседе с газетой «Известия».

«Это не ускорит принятие решений в конгрессе США. Теперь, когда Трамп уже практически становится кандидатом, республиканцам будет еще сложнее», — сказал он.

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По словам профессора, республиканцам придется принимать такие решения, исход которых не отразится негативно на шансах Трампа победить в президентской гонке. У спикера в палате представителей Майка Джонсона появятся трудности внутри Республиканской партии, так как «умеренные не хотят уступать крайне правым», считает эксперт.

Ранее американист Александр Кубышкин заявил, что Дональд Трамп находится в тактически более выгодном положении, чем его оппонент, действующий президент Штатов Джо Байден. При этом такая привилегия не дает ему гарантии победы.