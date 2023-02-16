Мир 16 февраля 2023, 15:30 Американский профессор признал правоту Путина по ситуации на Украине Профессор США Уолт: Путин оказался прав в 4 важных моментах по конфликту на Украине РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин был прав по четырем важным моментам развития украинского конфликта. Об этом сообщил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в материале для издания Foreign Policy.

Он признал успехи России в борьбе с санкциями со стороны Запада.

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«Путин пошел на военную спецоперацию, убежденный, что Россия может выдержать любые санкции, которые мы могли бы ввести, и он до сих пор доказывал свою правоту», — заметил Уолт.

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По его мнению, глава государства правильно думал о том, что россияне с пониманием отнесутся к вероятным издержкам и поддержат выбранный Путиным курс. Также президент понимал, что другие страны станут придерживаться собственных интересов и не будут осуждать его.

Европа, США и некоторые другие страны отреагировали резко, но ключевые государства «глобального Юга», Саудовская Аравия и Израиль, этого не сделали, подчеркнул Уолт.

Четвертое и самое главное: российский лидер правильно посчитал, что будущее Украины гораздо важнее Российской Федерации, чем Западу. Эта страна находится по соседству с РФ, тогда как Соединены Штатам она никогда не была интересна, добавил журналист.