Американский профессор предрек ЕС застой без сильного лидера

Профессор Кембриджского университета Хелен Томпсон заметила, что на фоне отставки канцлера ФРГ Ангелы Меркель лидеры ЕС соревнуются за право вести за собой Евросоюз. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Томпсон напомнила, что Меркель на протяжении долгих лет руководила жизнью ЕС, однако за это время европейские страны изменились. По мнению профессора, Евросоюз раскололся и руководить им невозможно. Она выразила уверенность, что ЕС ждет застой без сильного лидера.

«Внутри Европы сохраняются глубокие разногласия, и пространства для маневра практически нет. Тем не менее нет никаких причин полагать, что после Меркель у кого-то получится добиться более значимых успехов», — отметила Томпсон.