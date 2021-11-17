Американский профессор обвинил университеты США в дискриминации мужчин

Университеты США предоставляют женщинам гораздо больше преимуществ, чем мужчинам, что является дискриминацией по половому признаку. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявил профессор Университета Мичиган-Флинт, экономист Марк Перри.

По словам Перри, американские университеты предлагают женщинам множество стипендий и грантов, возможностей для финансирования исследований, при этом мужчинам часто не достается таких привилегий. Он добавил, что обычно в вузах США есть около 60-70 различных стипендий для девушек и часто ни одной для молодых людей.

«Администрация не терпит дискриминации в отношении женщин, но одобряет и фактически санкционирует дискриминационные программы в отношении мужчин», — заключил профессор.