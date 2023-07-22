Мир 22 июля 2023, 03:20 Американский профессор назвал ловушку России для Вашингтона Профессор Сури: сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США Pxhere

Читать 360tv в

Активизация сотрудничества России и Кубы является сложной ловушкой для США. Об этом заявил профессор Техасского университета, историк Джереми Сури. Его слова привел телеканал CNN.

Российские чиновники, как заметил Сури, часто посещают Кубу. Москва также поставляет Гаване нефть и промышленные товары, добавил профессор, отметив, что между РФ и Кубой открыто прямое авиасообщение.

Реклама

Кроме того, Кубу посетил учебный корабль ВМФ России «Перекоп». Сури считает, что этот факт, а также выданное Китаю разрешение построить на острове якобы «шпионский объект» являются «провокацией» и «вызовом США».

В администрации президента США Джо Байдена, как утверждает профессор, хотят, чтобы Россия и Китай признали, что они должны ограничить свою поддержку Кубы и уважали американские интересы.

Как указал профессор, к югу от Флориды продолжается «военная эскалация России», угрожающая стратегии безопасности Соединенных Штатов, которая призвана предотвращать в регионе «иностранное вмешательство».

Сложившаяся ситуация вокруг Кубы, как заметил Сури, является «сложной ловушкой для Соединенных Штатов».

Россия и Куба ранее возобновили прямые рейсы, обсудили поставку нефти и вместе выступили против гегемонии США. О теплом отношении к давнему партнеру и ситуации в республике рассказали «360» владелец мини-отеля Хорхе Вильсон, фермер Хуан, Барбаро Гиа и другие кубинцы.