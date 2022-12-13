Мир 13 декабря 2022, 10:56 Американский профессор иностранных дел назвал условия прочного мира на Украине WSJ: конфликт на Украине должен завершиться прочным миром при участии США РИА «Новости»

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Боевые действия на Украине не должны закончиться очередной заморозкой конфликта — нужен прочный мир, причем установленный при участии США. Таким мнением поделился заслуженный научный сотрудник Института Хадсона, профессор иностранных дел и гуманитарных наук имени Джеймса Кларка Чейса в Бард-колледже Нью-Йорка Уолтер Рассел Мид в материале для Wall Street Journal.

Одним из условий прочного мира эксперт назвал быстрое завершение конфликта во избежание растущих разрушений. Кроме того, по его мнению, нужно заключить мирный договор, а не «вооруженное перемирие». Конфликт должен закончиться «четкой системой безопасности», подчеркнул он.

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Мид указал на то, что расширение НАТО было ошибкой.

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«Членство в НАТО для стран, которые этого хотят, было бы простым решением, но возможны и другие варианты», — уверен он.

Уолтер Рассел Мид добавил, что «стабильная Россия» лучше «зоны анархии, простирающейся от Украины до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до Черного моря», поэтому противостояние не должно закончиться «расчленением РФ».

Эксперт признал, что соблюсти все эти условия будет сложно — Россия вряд ли откажется от земли, которую хочет вернуть Украина, и едва ли выплатит ей репарации

«Но обязательства Америки и Запада в области безопасности и помощи могут помочь сделать неизбежно несовершенный мирный договор приемлемым для украинцев», — считает он.

Мид призвал правительство США готовиться к переговорам.