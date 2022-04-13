Американский профессор Хасс представил книгу о блокаде Ленинграда

В Соединенных штатах вышла в свет книга профессора Джеффри Хасса «Страдание и выживание в период войны: жизнь людей в условиях блокады Ленинграда, 1941 — 1944». Об этом написал «Петербургский дневник».

Книгу о блокаде города автор решил лично представить петербургским историкам в режиме видео-конференции.

«Джеффри окончил Гарвард и Принстон и является одним из лучших современных социологов. Кроме того, Джеффри прекрасно знает Россию и любит ее. Занимался изучением наших реформ в 80-90-х годах и даже находился здесь во время путча. Хорошо владеет языком. К тому же он обладает большим тактом и бережно относится к тому, что было сделано до него», — сообщил доктор исторических наук директор Института истории обороны и блокады Ленинграда Никита Ломагин.

Над этим историческим трудом американец работал на протяжении 10 лет. Автору пришлось тщательно изучать в архивах не только дневники, воспоминания и интервью ленинградцев, но и сводки правоохранительных органов. На данный момент книга напечатана лишь на английском языке. Будет ли произведен ее перевод на русский — неизвестно.