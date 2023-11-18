Мир 18 ноября 2023, 17:36 Американский профессор дал Украине ценный совет по завершению конфликта Профессор Миршаймер: руководству Украины придется смириться с потерей территорий Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

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Рано или поздно Украине придется признать свой провал и смириться с потерей территорий, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Об этом YouTube-каналу Lex Fridman заявил американский профессор Джон Миршаймер.

«Украине нужно принять тот факт, что четыре области, которые присоединились к России, и Крым останутся под контролем русских», — отметил он.

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Ученый заявил, что Россия не отдаст Украине свои территории. По его словам, украинское руководство рискует потерять Харьков и Одессу, если ВСУ продолжат конфликт. Миршаймер также посоветовал Украине отказаться от присоединения к военным объединениям.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинские власти не прислушались к предостережениям и могут потерять территории. Он напомнил о больших потерях ВС Украины и указал на высокий риск поражения в конфликте.

В ноябре главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью, в котором признался, что украинская армия зашла в тупик. По его словам, ситуацию сможет исправить только резкое повышение уровня технологического развития.