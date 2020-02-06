    06 февраля 2020, 13:17

    Американский препарат от коронавируса начали испытывать в Китае

    Ирина Нагайникова

    Клинические испытания экспериментального препарата для борьбы с коронавирусом Remdesivir начались в китайском городе Ухань. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на China Daily.

    Препарат разработала американская биотехнологическая компания Gilead Scinces. Его испытания одобрило Национальное управление лекарственных средств Китая.

    Руководитель клинических испытаний Цао Бин заявил, что исследования in vitro (вне живого организма — прим.ред.) показали эффективность препарата в приостановке развития коронавируса нового типа.

    Испытание проведут на 761 пациенте, 308 из которых страдают легкими либо умеренными проявлениями болезни, а 453 — тяжелой формой.

    Компания Gilead Sciences пообещала предоставить препарат бесплатно и сотрудничать с правительственными учреждениями в вопросах новых мер борьбы с коронавирусом. Представители компании подчеркнули, что Remdesivir — экспериментальное средство и пока опробовано на небольшом числе пациентов.