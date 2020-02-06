Американский препарат от коронавируса начали испытывать в Китае

Препарат разработала американская биотехнологическая компания Gilead Scinces. Его испытания одобрило Национальное управление лекарственных средств Китая.

Руководитель клинических испытаний Цао Бин заявил, что исследования in vitro (вне живого организма — прим.ред.) показали эффективность препарата в приостановке развития коронавируса нового типа.

Испытание проведут на 761 пациенте, 308 из которых страдают легкими либо умеренными проявлениями болезни, а 453 — тяжелой формой.

Компания Gilead Sciences пообещала предоставить препарат бесплатно и сотрудничать с правительственными учреждениями в вопросах новых мер борьбы с коронавирусом. Представители компании подчеркнули, что Remdesivir — экспериментальное средство и пока опробовано на небольшом числе пациентов.