Мир 03 мая 2023, 23:43 Американский правозащитник сообщил о скором завершении украинского конфликта Правозащитник Барака: о скором завершении конфликта на Украине знают все, кроме США РИА «Новости»

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Украинский конфликт в скором времени завершится, написал в своем Twitter правозащитник из США Аджаму Барака. По его словам, такое развитие событий не изменят даже намерения украинских властей провести контрнаступление.

Барака отметил, что американская пресса однобоко освещает события в зоне боевых действий. Это не только выглядит аморально, но и вводит людей в заблуждение.

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«[Сражение] на Украине почти подошло к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом. Все это знают, кроме американцев», — подчеркнул Аджаму Барака.

Власти Украины не первый месяц говорят о планируемом контрнаступлении. Оно началось 3 мая, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, в распоряжении ВСУ много оружия и людей, поэтому они на жалеют ни солдат, ни боеприпасов. По мнению одного из украинских солдат, его сослуживцы могут не дожить до наступательных действий, если командование будет тянуть время.

Российские военные отразили украинскую разведку боем в зоне СВО на Ореховском направлении. Противник потерял около 30 бойцов, танк и два БТР.