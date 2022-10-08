Реакцию Запада на сокращение нефти ОПЕК+ объяснили непониманием политики саудовцев | 360°

Мир 08 октября 2022, 22:50 Поделиться Telegram

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Viber Реакцию Запада на сокращение нефти ОПЕК+ объяснили непониманием политики саудовцев Правозащитник Барака: после России Запад возьмется за другие страны мира Pixabay.com

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Западные политики не понимают, что саудовцы не позволят странам G7 манипулировать рынком нефти, заявил правозащитник из США Аджаму Барака. Так он прокомментировал бурную реакцию Запада на решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

Саудовская Аравия не станет «служить белым», чтобы при помощи манипуляций в энергетической сфере нанести вред России, отметил Барака.

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«В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них», — написал правозащитник в своем Twitter.

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На этой неделе ОПЕК+ приняла решение о снижении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила ноябрьские цены на нефть для США. Для других стран цена изменилась в меньшую сторону.

Решение ОПЕК+ поставило президента США Джо Байдена в унизительное положение, ведь несколько месяцев назад он лично просил наследного принца увеличить добычу нефти. На фоне надвигающихся выборов в конгресс это большой проигрыш Байдена, ведь он делал ставку на снижение стоимости бензина.

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