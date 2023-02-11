Мир 11 февраля 2023, 23:16 Американский правозащитник назвал вторую после России цель США в конфликте на Украине Правозащитник Барака: ФРГ была второй по значимости задачей США в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Второй по значимости после России целью США в украинском конфликте было ослабление Германии. Об этом заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака, комментируя в Twitter итоги расследования о причастности США к диверсии на «Северных потоках»

«Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — написал американский политик.

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Журналистское расследование провел и опубликовал Сеймур Херш. Он установил, что Соединенные Штаты непосредственно участвовали в подрыве трубопровода, который снабжал Европу газом. Херш заявил, что взрывчатку установили водолазы ВМС США летом 2022 года под видом учений НАТО. Подрыв произвели из Норвегии, разрушены три из четырех труб.

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Херш утверждает, что приказ об активации взрывчатки отдал лично глава Белого дома Джо Байден. СМИ выяснили, что в районе диверсии на газопроводе через час после взрыва заметили американский самолет-разведчик P-8A Poseidon.

Норвегия опровергла причастность к подрывам «Северных потоков». МИД страны назвал подобные обвинения чушью.