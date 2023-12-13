Мир 13 декабря 2023, 01:51 Американский посол завил об отсутствии хороших отношений с Китаем Посол Бернс: США и Китай не находятся в хороших отношениях РИА «Новости»

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Соединенные Штаты и Китай достигли некоторого прогресса в возобновлении контактов. Однако говорить о хороших отношениях двух стран не приходится, заявил посол США в КНР Николас Бернс. Его слова привел RT.

«Мы не находимся в хороших отношениях. Думаю, нам удалось восстановить связи между двумя правительствами», — отметил дипломат.

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Он напомнил о визитах в Китай министров торговли и финансов США Джины Раймондо и Джанет Йеллен, госсекретаря Энтони Блинкена, а также о переговорах лидера КНР Си Цзиньпина с американским лидером Джо Байденом.

США остались довольны итогами встречи глав государств и рассчитывают на полное выполнение достигнутых договоренностей, подчеркнул Бернс. Соединенные Штаты хотят свести к минимуму вероятность конфликта с КНР, так как он немыслим, заключил посол.

Китай ранее указал на цинизм и двойные стандарты США. Позиция американских властей по поводу палестино-израильского конфликта продемонстрировала всему миру пример двойных стандартов, заявил постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь.