Американский посол вернется в Белоруссию спустя 11 лет

Минск и Вашингтон восстановили дипломатические отношения. Американский посол возвращается в Белоруссию. Его не было в стране с 2008 года.

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что после встречи стороны объявят об обмене послами.

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Хейл прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко 17 сентября. Во время встречи политики обсудили участие США в урегулировании конфликта в Донбассе. Лукашенко сделал заявление, что без участия Вашингтона достичь мира в регионе не получится.

В 2008 году белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных санкций против страны. После этого американский посол уехал из Минска по требованию властей республики.

До сих пор дипломатические представительства обеих странах возглавляли временные поверенные в делах.