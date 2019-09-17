Американский посол вернется в Белоруссию спустя 11 лет
Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что после встречи стороны объявят об обмене послами.
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Хейл прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко 17 сентября. Во время встречи политики обсудили участие США в урегулировании конфликта в Донбассе. Лукашенко сделал заявление, что без участия Вашингтона достичь мира в регионе не получится.
В 2008 году белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных санкций против страны. После этого американский посол уехал из Минска по требованию властей республики.
До сих пор дипломатические представительства обеих странах возглавляли временные поверенные в делах.