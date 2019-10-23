Американский посол на Украине подтвердил давление Трампа на Зеленского

По данным издания, Тейлор подтвердил факт некоторого давления на президента Украины. Он заявил, что из имеющейся у него информации смог понять, что Дональд Трам был согласен встретиться в Владимиром Зеленским только после того, как Украина выполнит его условие. По словам Тейлора, американский лидер требовал провести на Украине расследование деятельности компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

«К середине июля мне стало ясно, что условием для встречи (с Трампом, — прим. ред.), к которой стремился президент Зеленский, было расследование дела компании Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года», — процитировало RT слова Тейлора.

Он также рассказал, что Владимир Зеленский собирался дать интервью телеканалу CNN, в ходе которого должен был сказать «необходимые слова». В противном случае, как понял Тейлор, США прекратило бы финансовую помощь Украине.

Исполняющий обязанности американского посла на Украине также рассказал, что экс-спецпосланник США Курт Волкер, посол в ЕС Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента Руди Джулиани являлись частью «неформального канала политики США на Украине».