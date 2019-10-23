  • Американский посол на Украине подтвердил давление Трампа на Зеленского

    23 октября 2019, 02:42

    Нина Петлинова

    Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания по поводу давления, которое американский лидер Дональд Трамп оказывал на Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание The Washington Post.
    Американский посол на Украине подтвердил давление Трампа на Зеленского

    По данным издания, Тейлор подтвердил факт некоторого давления на президента Украины. Он заявил, что из имеющейся у него информации смог понять, что Дональд Трам был согласен встретиться в Владимиром Зеленским только после того, как Украина выполнит его условие. По словам Тейлора, американский лидер требовал провести на Украине расследование деятельности компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

    «К середине июля мне стало ясно, что условием для встречи (с Трампом, — прим. ред.), к которой стремился президент Зеленский, было расследование дела компании Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года», — процитировало RT слова Тейлора.

    Он также рассказал, что Владимир Зеленский собирался дать интервью телеканалу CNN, в ходе которого должен был сказать «необходимые слова». В противном случае, как понял Тейлор, США прекратило бы финансовую помощь Украине.

    Исполняющий обязанности американского посла на Украине также рассказал, что экс-спецпосланник США Курт Волкер, посол в ЕС Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента Руди Джулиани являлись частью «неформального канала политики США на Украине».