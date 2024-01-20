Мир 20 января 2024, 05:41 Американский полковник заметил тревожную деталь в поведении Зеленского в Давосе Полковник Уилкерсон: Зеленский в Давосе решил, что Запад его предал РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский в швейцарском городе Давосе выглядел так, как будто намекал на предательство Украины со стороны западных стран. Об этом заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам аналитика, обида на Запад прослеживалась в языке тела украинского лидера. Зеленский также выглядел как президент с кучей проблем.

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«Он от начала и до конца верил во все, что ему говорили в НАТО, особенно в Вашингтоне и Лондоне», — подчеркнул Уилкерсон.

Аналитик добавил, что западные союзники говорили Зеленскому глупые или безумные вещи, а может и вообще лгали.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила американские власти в продолжении конфликта Украина, отметив, что Зеленский в Давосе попросил о мирных переговорах, а политики в США в это время пытались получить дополнительное финансирование для Украины.

До этого китайские читатели «Гуанча» одернули Зеленского, заявившего, что ему не с руки как президенту встречаться с премьером КНР Ли Цяном вместо Си Цзиньпина, словами, что «шахматы с шахматистами не спорят».