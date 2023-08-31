31 августа 2023, 23:32
Американский полковник заявил о выгоде от уничтожения истребителей F-16 на Украине
Полковник Уилкерсон: США выгодно, чтобы ВС России уничтожили F-16 на Украине
США выгодно, чтобы российские военные сбили как можно больше истребителей F-16, которые Запад намерен поставить Украине. Об этом рассказал бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолеты, но в итоге собьют и их», — сказал он.
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Полковник в отставке добавил, что у российских военных достаточно самолетов, «причем довольно мощных и эффективных в бою». Поэтому, как заметил Уилкерсон, американские истребители F-16 ВС России тоже собьют.
Благодаря этому, заметил он, западный военно-промышленный комплекс получит много заказов, а значит, заработает большие деньги в связи с украинским конфликтом.
До этого Уилкерсон предполагал, что президента Украины Владимира Зеленского могут сместить с поста в случае решения о возобновлении переговоров с Россией или прекращении военных действий.
США
Истребители
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