Мир 31 августа 2023, 23:32 Американский полковник заявил о выгоде от уничтожения истребителей F-16 на Украине Полковник Уилкерсон: США выгодно, чтобы ВС России уничтожили F-16 на Украине U.S. Department of Defense

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США выгодно, чтобы российские военные сбили как можно больше истребителей F-16, которые Запад намерен поставить Украине. Об этом рассказал бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолеты, но в итоге собьют и их», — сказал он.

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Полковник в отставке добавил, что у российских военных достаточно самолетов, «причем довольно мощных и эффективных в бою». Поэтому, как заметил Уилкерсон, американские истребители F-16 ВС России тоже собьют.

Благодаря этому, заметил он, западный военно-промышленный комплекс получит много заказов, а значит, заработает большие деньги в связи с украинским конфликтом.

До этого Уилкерсон предполагал, что президента Украины Владимира Зеленского могут сместить с поста в случае решения о возобновлении переговоров с Россией или прекращении военных действий.