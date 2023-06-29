29 июня 2023, 23:31
Американский полковник заявил о массовом дезертирстве бойцов ВСУ из Запорожья
Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинские военные массово дезертируют из Запорожья
Украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ и самовольно оставляют места военной службы на Запорожском направлении. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале PBD Podcast.
По его словам, у лидера Украины Владимира Зеленского существуют вербовочные группы, деятельность которых заключается в насильственной отправке мужчин на фронт. Такие организации необходимы киевскому режиму из-за нужды в живой силе. В основном их действия зафиксированы на западе страны — в Галиции и Закарпатье.
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«Украинцы бегут из этих мест за границу. Оттуда приходят сообщения о том, что люди закидывают камнями вербовщиков или стреляют по ним, потому что они не хотят попасть на [фронт]», — сказал американский полковник.
По словам офицера, российская сторона поступает правильно, придерживаясь тактике хорошего отношения к украинским военнопленным.
Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что боевики Украины бегут с поля боя и армия киевского режима близится к развалу. Он отметил, что Зеленский столкнулся с большими проблемами после начала контрнаступления ВСУ.
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