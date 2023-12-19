Мир 19 декабря 2023, 07:58 Американский полковник заявил о катастрофическом положении США из-за Байдена Полковник Макгрегор: США стали обществом свободного падения по вине Байдена РИА «Новости»

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Соединенные Штаты оказались в катастрофическом положении из-за главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он заверил, что жители Европы видят в Байдене «живую метафору» того, что произошло с американцами как с нацией. По его словам, Соединенные Штаты находятся в серьезном упадке. Власти страны перестали контролировать границы и иммиграцию. Также в США больше не подавляют преступность.

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«Соединенные Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы», — констатировал Макгрегор.

Украинский боец Кирилл Сазонов заявил, что Байден «продаст» Киев ради победы на выборах. По его мнению, американский лидер может заставить власти республики сесть за стол переговоров с Россией ради поднятия своего рейтинга.