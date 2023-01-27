Мир 27 января 2023, 12:30 Американский полковник заявил о бессилии США против России Американский полковник Макгрегор заявил о скором отчаянии США в противостоянии с Россией piqsels

Читать 360tv в

Необъявленная война США против России на Украине проваливается. Об этом изданию The American Conservative сообщил бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией», — заявил он.

Реклама

Он отметил, что Запад недооценил весь внутренний потенциал России и ее возможности противостоять экономическим санкциям.

Также он подчеркнул, что Вашингтон решил использовать Киев, чтобы ослабить Москву, но у него ничего не получается. И тому подтверждение — неудачи ВСУ на поле боя.

По мнению полковника, Белый дом в скором времени от разочарования придет к отчаянию.

«Ни мы, ни наши союзники не готовы к тотальной войне с Россией, как на региональном, так и на глобальном уровне. Дело в том, что если между Россией и Соединенными Штатами начнется война, американцам не стоит удивляться», — подытожил он.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему хватило бы дня для того, чтобы урегулировать украинский конфликт.