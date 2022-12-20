Мир 20 декабря 2022, 21:20 Американский полковник заявил, что США могут использовать Польшу для нападения на Россию Полковник Макгрегор: США могут использовать Польшу против России Pxhere

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США могут отправить своих военных из Польши на Украину и таким образом выступить против России. Об этом заявил в американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom.

«Опасаюсь, что мы внезапно услышим от Джо Байдена по телевидению: „Этим вечером, уважаемые граждане, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине безопасности“», — высказался он.

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Полковник отметил, что в Вашингтоне часто говорят о стратегическом и военном потенциале Польши как «платформы против России» для бойцов из США. Он пояснил, что наступление американских военных будет сопровождаться лозунгами о мире, демократии и свободе. Но реально это не будут иметь ничего общего с происходящим, подчеркнул Макгрегор.

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Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс 20 декабря заявил, что США стремятся к сохранению дипломатических каналов с Россией. Он подчеркнул, что при этом Соединенные Штаты не собираются вести какие-либо переговоры с российской стороной об Украине, как и о любой другой стране мира.