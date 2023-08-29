Мир 29 августа 2023, 05:44 Американский полковник рассказал о провальной попытке Запада уничтожить Россию Макгрегор назвал украинский конфликт провальной попыткой США уничтожить Россию РИА «Новости»

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Эскалацию украинского конфликта сочли провальной попыткой Запада уничтожить Россию. Такого мнения придерживается бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Redacted.

Вашингтон, как отметил американский полковник, спровоцировал президента России Владимира Путина на начало спецоперации.

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«Они были в восхищении, когда [это произошло], так как они пришли к ошибочному заключению, что это их возможность уничтожить Россию», — сказал Макгрегор.

Однако западные страны, как заметил экс-советник главы Пентагона, просчитались, когда рассчитывали на поражение Москвы.

Макгрегор напомнил, что Запад весной убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от идеи мирных переговоров.

«Россия сменила свою стратегию и перешла в масштабную оборону, во время которой ВСУ понесли колоссальные потери», — добавил американский полковник.