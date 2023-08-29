29 августа 2023, 05:44
Американский полковник рассказал о провальной попытке Запада уничтожить Россию
Макгрегор назвал украинский конфликт провальной попыткой США уничтожить Россию
Эскалацию украинского конфликта сочли провальной попыткой Запада уничтожить Россию. Такого мнения придерживается бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Redacted.
Вашингтон, как отметил американский полковник, спровоцировал президента России Владимира Путина на начало спецоперации.
Реклама
«Они были в восхищении, когда [это произошло], так как они пришли к ошибочному заключению, что это их возможность уничтожить Россию», — сказал Макгрегор.
Однако западные страны, как заметил экс-советник главы Пентагона, просчитались, когда рассчитывали на поражение Москвы.
Макгрегор напомнил, что Запад весной убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от идеи мирных переговоров.
«Россия сменила свою стратегию и перешла в масштабную оборону, во время которой ВСУ понесли колоссальные потери», — добавил американский полковник.
США
Россия
Запад
Украина
Реклама
Реклама