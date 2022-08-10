Американский полковник рассказал о просчете США на Украине

США не хватит запасов ракет и других боеприпасов для предполагаемого вооруженного конфликта с Китаем, поскольку вооружение идет на Украину. К такому выводу пришел советник министра обороны Дуглас Макгрегор. Его слова процитировал журнал The American Conservative.

По мнению Макгрегора, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские корабли попытаются блокировать китайские суда. Но даже такая блокада не лишит КНР стратегического преимущества из-за партнерства с Россией. А вот у США не будет никакого преимущества, считает эксперт.

«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», — отметил он.

И именно в этом Вашингтон серьезно просчитался. При этом Запад продолжает поставлять оружие на Украину — очередной пакет помощи на сумму 820 миллионов долларов включает отправку РСЗО HIMARS и крупнокалиберные снаряды. ВСУ используют эту технику для обстрелов мирного населения.