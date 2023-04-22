Мир 22 апреля 2023, 21:32 Американский полковник рассказал, что объединяет лидеров США и Украины Экс-советник Пентагона Макгрегор: США и Украину объединяет жадность до денег на конфликте РИА «Новости»

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Военную и политическую элиты США и Украины объединяет корысть. Власти обеих стран желают получить как можно больше прибыли от продолжающегося конфликта, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мне начинает казаться, что единственная вещь, которая объединяет правительство Америки и киевский режим — это алчность», — рассказал он.

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По словам Макгрегора, кризис на Украине стал приносить Белому дому серьезную прибыль, поэтому американские власти не готовы прилагать усилия для его завершения. Полковник уточнил, что США зарабатывают и на производстве оружия для украинской армии, и на его перевозке, и на обучении солдат ВСУ.

Ранее бывший разведчик предположил, чем закончится украинский конфликт. По его мнению, Россия и Европа подпишут мирный договор, который закрепит нейтральный статус остатков Украины, напомнило издание «Царьград».