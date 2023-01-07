Мир 07 января 2023, 09:29 Американский полковник раскрыл правду об отношении европейцев к Украине Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что жители ЕС не интересуются темой Украины Викимедиа

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Подавляющее большинство европейцев совсем не интересуется темой Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Правительствам европейских стран отлично известно, что большинство их населения никак не интересуется темой Украины. Люди не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом», — сказал он.

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Макгрегор подчеркнул, что особенно ярко это видно в разнице между объемами финансовой помощи от США и Европы.

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«Из-за истинного нежелания европейцев участвовать в кризисе, США вынуждены упрашивать своих союзников увеличить поддержку Украины», — добавил полковник в отставке.

Кандидат в вице-президенты США и правозащитник Аджаму Барака заявлял, что жители Европы уже начали осознавать, что их намеренно втянули в конфликт между Россией и Украиной. При этом американская администрация продолжает настаивать на идее сплоченности западного мира против России.

Ранее внук экс-президента Франции Пьер де Голль подчеркнул, что Запад планировал антироссийские санкции задолго до начала украинского кризиса.