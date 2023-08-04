Мир 04 августа 2023, 00:40 Американский полковник раскрыл правду о потерях ВСУ Полковник США Макгрегор: ВСУ потеряли до 350 тысяч солдат с начала СВО РИА «Новости»

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При боевых действиях ВСУ понесли тяжелейшие потери с начала специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор. Войска Украины потеряли до 350 тысяч человек, заметил он в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.

«Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может даже больше», — сказал Макгрегор.

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Американский полковник также отметил, что украинские войска находятся в «ужасающем состоянии».

Российские военные ликвидировали личный состав трех штурмовых бригад ВСУ, которые планировали атаку на несколько населенных пунктов Запорожской области. Удар по украинским группировкам подразделения ВС России нанесли с помощью артиллерии. Противник лишился практически всего состава бригад.

Украинские военные перешли на советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 после того, как понесли высокие потери западной техники при контрнаступлении. По информации СМИ, бойцы 47-й бригады ВСУ списали или отправили в тыл на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley.