04 августа 2023, 00:40
Американский полковник раскрыл правду о потерях ВСУ
Полковник США Макгрегор: ВСУ потеряли до 350 тысяч солдат с начала СВО
При боевых действиях ВСУ понесли тяжелейшие потери с начала специальной военной операции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор. Войска Украины потеряли до 350 тысяч человек, заметил он в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.
«Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может даже больше», — сказал Макгрегор.
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Американский полковник также отметил, что украинские войска находятся в «ужасающем состоянии».
Российские военные ликвидировали личный состав трех штурмовых бригад ВСУ, которые планировали атаку на несколько населенных пунктов Запорожской области. Удар по украинским группировкам подразделения ВС России нанесли с помощью артиллерии. Противник лишился практически всего состава бригад.
Украинские военные перешли на советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 после того, как понесли высокие потери западной техники при контрнаступлении. По информации СМИ, бойцы 47-й бригады ВСУ списали или отправили в тыл на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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