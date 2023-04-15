Мир 15 апреля 2023, 08:26 Американский полковник предупредил Зеленского о смертельной опасности Экс-полковник США Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ хотят убить Зеленского и всю его команду Официальный сайт президента Украины

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Бойцы ВСУ хотят убить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил американский полковник в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Мы слышим речи в рядах ВСУ о том, что нужно вернуться и первым делом повесить Зеленского и всю его команду, пока до него не добрались русские. Потому что их предали. Такая информация приходила к нам уже не один месяц», — сказал он.

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По словам Макгрегора, в рядах ВСУ процветает сумасшедшая коррупция.

«Военное оборудование пропадает в неизвестном направлении, сотни миллионов наличности внезапно появлялись в разных местах», — добавил офицер в отставке.

Ранее Макгрегор предположил, что Украина останется без поддержки США в течение полугода. По его мнению, причиной станет финансовый кризис в американской экономике.