15 апреля 2023, 08:26
Американский полковник предупредил Зеленского о смертельной опасности
Экс-полковник США Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ хотят убить Зеленского и всю его команду
Бойцы ВСУ хотят убить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил американский полковник в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Мы слышим речи в рядах ВСУ о том, что нужно вернуться и первым делом повесить Зеленского и всю его команду, пока до него не добрались русские. Потому что их предали. Такая информация приходила к нам уже не один месяц», — сказал он.
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По словам Макгрегора, в рядах ВСУ процветает сумасшедшая коррупция.
«Военное оборудование пропадает в неизвестном направлении, сотни миллионов наличности внезапно появлялись в разных местах», — добавил офицер в отставке.
Ранее Макгрегор предположил, что Украина останется без поддержки США в течение полугода. По его мнению, причиной станет финансовый кризис в американской экономике.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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